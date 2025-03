Terra dei fuochi, Nappi: Governo lavora per sopperire a sprechi Regione Monito del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

“Il Governo nazionale si è fatto trovare ancora una volta pronto e con l’istituzione del commissario unico per le bonifiche è impegnato nel contrasto reale dell’emergenza ‘Terra dei fuochi’. L’Esecutivo sta sopperendo alle mancanze e agli sprechi dell’Amministrazione targata De Luca e Pd, che non solo continua a negare la criticità ma nel corso di questi anni ha ‘bruciato’ almeno 125 milioni di euro. Queste risorse economiche sono state sottratte alle finalità per cui la Comunità europea le aveva destinate alla nostra regione, e sono state utilizzate per dar vita a discutibili appalti per la ‘manutenzione ordinaria’ prima delle strade provinciali e poi delle foreste regionali. Una vergogna! La Campania merita di più, e finalmente, grazie all’attenzione massima e all’impegno del Governo, si sta compiendo un cambio di passo radicale. Il prossimo venerdì, 21 marzo, a Città della Scienza, sono attesi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione e per illustrare gli interventi e le misure da mettere ulteriormente in campo per la sicurezza, la legalità, e per il recupero del decoro e della dignità dei nostri territori”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.