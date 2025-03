Da Napoli a Caserta: arrestato spacciatori in trasferta L'intervento rapidissimo dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra Mobile di Caserta hanno arrestato a Recale due giovani, di 19 e 28 anni, originari del napoletano, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno fermato la macchina su cui viaggiavano i due, ed uno ha tentato di fuggire a piedi. Raggiunto, è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 100 dosi di cocaina e marijuana, nascoste negli slip, e 200 euro in contanti, provento dell’attività delittuosa. Il 28enne è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.