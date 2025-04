Ci mancavano solo i furti di ovini in Campania: è accaduto nel casertano Indagini in corso da parte della polizia

Ci mancavano solo i furti di ovini in Campania. La polizia indaga nel casertano sul colpo messo a segno in un'azienda situata lungo la strada provinciale nel territorio tra Casaluce e San Tammaro. E' qui che una banda di malviventi, si pensa, proveniente da un campo rom ha caricato in un furgone le tre pecore. E' successo in pieno giorno. Indagini sono in corso da parte della polizia per acciuffare i ladri. Sembra che non si tratti dell'unico caso in provincia di Caserta.