Tenta di togliersi la vita tra le sbarre: salvato dalla polizia penitenziaria Tragedia sfiorata per un soffio nel carcere di Aversa

E' salvo grazie ai poliziotti penitenziari, il detenuto che ha tentato di suicidarsi in una cella del carcere di Aversa. Una tragedia sforiata solo per un soffio. Gli agenti lo hanno strappato alla morte con grande tempismo dopo aver intuito le sue intenzioni. Avrebbe tentato di impiccarsi ma è stato subito liberato.

A darne notizia il egretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri. Nelle ultime ore sempre nella stessa struttura, un altro detenuto era salito sul tetto in segno di protesta per la mancata concessione di un permesso da parte dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso sono stati bravi gli agenti a scongiurare il peggio così come accaduto nelle ultime ore in Campania, ad Ariano Irpino.

Soddisfazione da parte dell'Osapp per le modalità di intervento da parte del personale della polizia penitenziaria.