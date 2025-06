In possesso di droga forza posto di blocco: arrestato dai carabinieri Un 24enne bloccato con 65 dosi di cocaina e crack

Un 24enne di Macerata Campania, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era già riuscito alle 4.10 di questa mattina ad eludere il controllo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che gli avevano intimato l’alt in via Diaz a Portico di Caserta.

Pochi minuti dopo però, grazie anche al supporto fornito da una seconda pattuglia della Compagnia di Marcianise il fuggitivo è stato intercettato in via Ponteselice, a confine tra i comuni di Portico di Caserta e Capodrise.

Nonostante abbia anche in quest’occasione tentato la fuga lanciando la sua autovettura a folle velocità, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dopo poche centinaia di metri.

Prima di arrestare la marcia però ha lanciato dal finestrino un involucro in plastica per poi scendere celermente con in mano un secondo bussolotto del quale ha tentato di disfarsi.

Subito recuperati i due contenitori sono risultati contenere 28 dosi di Crack e 11 dosi di cocaina. Nel corso della perquisizione personale e veicolare l’uomo è stato trovato in possesso di 320,00 in banconote di vario taglio e di una chiave di accesso a una delle camere di un albergo di Giugliano in Campania, nel napoletano.

La successiva perquisizione eseguita presso la stanza ha consentito di rinvenire ulteriori 26 dosi di Crack, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Le 65 dosi, il denaro contante ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il 24enne, dopo le formalità di rito è stato arrestato. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.