Spiaggia evacuata e interdetta dopo l'incendio di Baia Domizia Si indaga sulle cause. Forse un mozzicone di sigaretta o un barbecue incustodito

La spiaggia è stata evacuata e l’area interdetta al pubblico dopo l'incendio che ha interessato nel pomeriggio il lido Pedro di Baia Domizia, scatenando il caos tra i bagnanti.

In corso le indagini per accertare le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta o da un barbecue incustodito.

Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla vegetazione retrostante, costringendo centinaia di persone a fuggire verso il mare.

La situazione è diventata ancor più pericolosa quando il fuoco ha raggiunto l’area parcheggio, coinvolgendo alcune auto in sosta, avvolte in pochi minuti da una nube di fumo denso e nero. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura.