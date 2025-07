Rissa in piazza nel casertano: muore un 25enne, c'è anche un ferito grave Il giovane sarebbe stato accoltellato più volte: indagano i carabinieri

Una violenza inaudita finita nel sangue: un giovane di 25 anni è morto ieri sera a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, per le ferite riportate dopo una lite. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti, che non gli hanno lasciato scampo.

Scattato l'allarme, in piazzetta della Libertà sono intervenute le ambulanze del 118 ed i carabinieri. I medici hanno portato un'altra persona in codice rosso all'ospedale. Stando a quanto risulta, entrambi sarebbero originari di Secondigliano, quartiere di Napoli.

All'origine della tragedia ci sarebbe stata una lite che avrebbe coinvolto i protagonisti, tra cui il 25enne che è deceduto per le ferite riportate.

La piazzetta della Libertà a San Marco è anche un luogo di spaccio particolarmente frequentato da giovani e giovanissimi del paese.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica: tra le ipotesi anche una rissa tra bande rivali.