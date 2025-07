Logistica, maxi sequestro ad una delle aziende più importanti d'Italia Frode fiscale e illecita somministrazione di manodopera: sigilli a 43 milioni di euro

Maxi sequestro per 43 milioni di euro ad una delle società di logistica più importanti d'Italia con sede a Carinaro, in Campania, da parte della Guardia di finanza di Milano. Si tratta dell'azienda che, tra le altre cose, fornisce anche Ikea (estranea alle indagini).

Frode fiscale e illecita somministrazione di manodopera le ipotesi di reato contestate dai pm milanesi Paolo Storari e Valentina Mondovì che coordinano le indagini, affidate al Nucleo di polizia economica e finanziaria delle fiamme gialle.

Secondo l'accusa, la società - al fine di abbattere il proprio carico impositivo e previdenziale e avvantaggiarsi del risparmio d'imposta risultante dall'illecita detrazione dell'Iva - avrebbe utilizzato, negli anni dal 2019 al 2024, "fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dalle proprie appaltatrici di servizi", le cosiddetta società filtro o cooperative per le quali era impiegata solo formalmente parte della manodopera mentre in realtà lavorava per l'azienda.

"Il tutto - sempre secondo i pm - a fronte di contratti di appalto, imponibili Iva, simulati, con il fine di schermare la reale somministrazione di manodopera".

Contestato anche il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori.