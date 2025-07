Incendio a Pastorano: primi risultati del monitoraggio diossine Primo ciclo di monitoraggio da parte dell'Arpac

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di monitoraggio effettuato con un campionatore ad alto flusso di aria collocato nei pressi dell’area industriale di Pastorano in provincia di Caserta a seguito dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio del 9 luglio in un sito di gestione di rifiuti.

Gli esiti restituiscono una concentrazione di diossine, furani, e policlorobifenili diossina-simili, dispersi in aria, pari a 0,048 I-TEQ pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), inferiore dunque al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,150 pg/Nm3 I-TEQ indicato dal LAI, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca).

I dati si riferiscono a un periodo di monitoraggio di 12 ore svolto dalle 21.30 circa del giorno 9 luglio (con incendio ancora in corso).