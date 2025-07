Giù dai ponti della Valle a Maddaloni: muore tragicamente professionista 50enne La vittima è un ingegnere originario di Sassari

Era giunto in Campania da Roma per una consulenza tecnica e alloggiava in una struttura alberghiera del casertano. Stamane l'uomo, un 50enne è stato trovato privo di vita nei pressi dell'acquedotto Carolino a Valle di Maddaloni. La vittima è un ingegnere di 50 anni, originario di Sassari.

Un volo senza senza scampo dalla struttura monumentale, non si sa per quale motivo. A notare il corpo senza vita del professionista sono stati aòcuni passanto. A nulla è valso l'intervento del 118 e dei carabinieri. Indagini in corso per fare piena luce sulla tragedia.