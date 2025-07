Arrestato 34enne per maltrattamenti e stalking: vittima una ex convivente Sarà processato con rito direttissimo

Ancora un grave episodio di violenza di genere in Campania. A Maddaloni, in provincia di Caserta, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Denuncia della vittima dopo mesi di violenze

La vittima, una donna di 42 anni, aveva deciso di mettere fine alla relazione dopo aver subito episodi ricorrenti di violenza fisica e psicologica. La situazione però è peggiorata dopo la separazione: l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla, inviando minacce di morte tramite messaggi vocali e telefonate continue.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

A seguito della denuncia sporta dalla donna, i Carabinieri di Maddaloni hanno avviato immediate indagini che hanno confermato un quadro di maltrattamenti gravi e continuativi. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza differita, come previsto dalla normativa in caso di violenza domestica e stalking.

Il 34enne sarà giudicato per direttissima

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà processato con rito direttissimo. L’episodio conferma l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di abuso per permettere un intervento rapido delle forze dell’ordine.