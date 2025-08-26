Incendio a Teano: diossine superiori al valore di riferimento Il monitoraggio dell'aria continuerà nei prossimi giorni

Diossine superiori al valore di riferimento presso sito dell’incendio dello scorso 16 agosto a Teano in provincia di Caserta.

Sono ancora in corso gli accertamenti dell'Arpa Campania relativi all'incendio divampato nella sede dell'azienda Campania Energia.

Negli ultimi giorni le condizioni dell'incendio sono mutate: il fenomeno si è sensibilmente concentrato nell'intorno del sito interessato dall’evento, con la presenza di piccoli focolai e braci (fase di smassamento), favorendo la presenza di fumi molto più concentrati e a bassa quota, essendo cessato l'effetto camino presente nelle prime fasi dell'incendio, che ha favorito il trasporto degli inquinanti verso l’alto.

Pertanto, in aggiunta al monitoraggio già svolto Arpac ha ritenuto di installare un ulteriore campionatore ad alto volume presso un punto posto nelle immediate vicinanze del sito dell'incendio, al fine di proseguire e intensificare il monitoraggio nella zona attualmente più interessata dalla ricaduta legata ai fumi ancora presenti, anche alla luce delle condizioni meteo-climatiche (l’agenzia si è avvalsa della modellistica fornita da Orsa, Osservatorio regionale sicurezza alimentare).

Gli esiti del primo ciclo del nuovo monitoraggio, aggiornati a ieri 25 agosto, evidenziano concentrazioni di diossine pari a 286 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), notevolmente superiori al valore di riferimento pari a 0,15 pg/Nm3 I-TEQ correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (fonte: Lai, Germania). Il valore riscontrato è tecnicamente coerente con le attuali condizioni dell'incendio ancora in atto e con l'estrema vicinanza del punto di campionamento al sito dell'incendio stesso.

In virtù degli ultimi risultati, il monitoraggio dell'aria continuerà nei prossimi giorni. Proseguono inoltre i campionamenti dei suoli agricoli potenzialmente interessati dalla ricaduta degli inquinanti atmosferici diffusi a seguito dell’incendio.