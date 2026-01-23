Lotta al gioco illegale nel casertano: sequestro dei carabinieri a Cesa In campo l'agenzia delle dogane e monopoli di Stato

A Cesa, lungo via del Caravaggio, un’operazione congiunta che conferma l’attenzione costante delle istituzioni sul fronte della legalità economica.

I carabinieri della locale stazione, affiancati dal personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un controllo mirato presso una sala slot del territorio.

L’intervento, frutto di un’attività di vigilanza attenta e coordinata, ha portato alla scoperta di numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente.

All’interno dell’esercizio, infatti, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori.

Un quadro che ha fatto immediatamente scattare le procedure previste dalla legge: al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà, mentre sul piano amministrativo sono state contestate sanzioni per un importo complessivo pari a 121.000,00 euro. Le autorità competenti, giudiziaria e amministrativa, sono state prontamente informate dai Carabinieri che hanno condotto l’operazione.

Al di là dei numeri, l’episodio racconta ancora una volta l’importanza di un presidio costante sul territorio. Il contrasto al gioco illegale non è solo una questione di regole, ma una tutela concreta per i cittadini, soprattutto per le fasce più fragili, e un argine contro circuiti opachi che alimentano evasione e illegalità diffusa.

La sinergia tra carabinieri e agenzia delle dogane e dei monopoli si conferma così uno strumento efficace: controlli puntuali, competenza tecnica e conoscenza del territorio si traducono in azioni incisive, capaci di restituire fiducia e sicurezza alla comunità.