Teverola: riflessione e impegno contro la violenza di genere "Inno all'amore sano"

In un momento storico in cui i casi di violenza contro le donne continuano a crescere e a scuotere profondamente la coscienza collettiva, diventa fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’educazione sentimentale, soprattutto tra le nuove generazioni. Imparare ad accettare il rifiuto, riconoscere i segnali delle relazioni tossiche e comprendere il valore dell’autonomia e della dignità dell’altro rappresentano passaggi imprescindibili per costruire una società più giusta e sicura.

Momento particolarmente significativo dell’incontro sarà la testimonianza di Adriana Esposito e Luigi Formicola, genitori di Stefania Formicola, vittima di femminicidio.

L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di stimolare un confronto aperto tra istituzioni, professionisti ed esperti del settore.

Ci saranno: Pierpaolo Damiano, Responsabile A.M.I. Napoli Nord e legale della famiglia Formicola, Anna Maria Chiricone, Delegata Cpo Napoli Nord, Iolanda Vassallo, docente e criminologa, Carmine Verino, psicoterapeuta e responsabile del servizio “Cuav”, Carolina Santoro, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale, Dina Scialdone, operatrice di sportello, Giovanni Saladino, neurologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico. La serata sarà arricchita anche da momenti artistici e musicali.