Casertana, fermata un'altra big: pari di carattere a Catania I falchetti scivolano al sesto posto ma restano nella scia

Dopo aver battuto la Salernitana nel derby, la Casertana conquista un altro risultato di spessore: i falchetti pareggiano 0-0 sul campo del Catania, al termini di una partita equilibrata e giocata con grande attenzione dalla formazione di Coppitelli. Con il punto conquistato in Sicilia, la squadra rossoblu perde leggermente contatto dal terzo posto occupato dal Cosenza, ora distante sei punti, ma riesce comunque a dare continuità al pesante successo conquistato contro i granata. Il Catania, invece, esce tra i fischi del "Massimimo": con due punti conquistati nelle ultime tre partite lo svantaggio dal Benevento è salito a 12 punti.

Nel prossimo turno la Casertana ospiterà il Monopoli, in uno scontro diretto per i play-off. I pugliesi hanno battuto 2-1 in rimonta il Casarano, aggiudicandosi il derby pugliese. Al vantaggio iniziale di Chiricò su rigore hanno risposto nella ripresa Ronco e Longo che, nel giro di cinque minuti, hanno ribaltato il punteggio.

La Casertana, inoltre, guadagna un punto sull'Audace Cerignola, sconfitto 3-2 dall'Atalanta Under 23. A Caravaggio la formazione nerazzurra parte fortissimo, trovando l'uno-due in appena 12' con Levak (3') e Cortinovis (12'). La squadra pugliese reagisce e nella ripresa prima accorcia le distanze con Vitale (46') e poi pareggia con Parlato (50'). Il gol- partita arriva al 78' quando Gasbarro realizza uno sfortunato autogol, regalando i tre punti ai bergamaschi.