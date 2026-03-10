I quattro punti con Salernitana e Catania rilanciano la Casertana La soddisfazione del tecnico Coppitelli per i risultati della sua squadra

Momento positivo per la Casertana che è reduce dai quattro punti ottenuti nel doppio confronto ravvicinato giocato con Salernitana e Catania. I falchetti sono usciti indenne dalle due sfide, rilanciando le proprie ambizioni inerenti al posizionamento play off. Il tecnico Coppitelli ha espresso grande soddisfazioni per le recenti prestazioni della sua squadra: "Inutile dire che si trattava di una partita dall'alto coefficiente di difficoltà. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, una ripresa in cui si è fatto sentire il peso di tanti giocatori al rientro da lunghi infortuni. Quindi progressivamente è venuta meno la forza di ripartire con la stessa veemenza del primo tempo. Sinceramente mai abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo rischiato di vedere sorpresa la nostra difesa. Globalmente la squadra ha retto. E' una prestazione eccezionale e devo fare i complimenti ai ragazzi, considerando la situazione che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Nella prima parte abbiamo gestito la palla molto bene, con personalità, ed abbiamo avuto le nostre occasioni. Penso si possa dire poco ai ragazzi. Non abbiamo certo rubato il punto. Non ci possiamo paragonare a squadre di questo tipo sotto alcuni aspetti, ma sotto altri possiamo avere l'ambizione di fare partite come quella di oggi e di giovedì confrontantodi alla pari. Bisogna soltanto fare i complimenti a questa squadra che pochi giorni fa ha disputato e vinto una partita importante e molto sentita, ricaricando subito le batterie e venendo a Catania a dire ancora una volta la sua".