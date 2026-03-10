Rifiuti speciali nell'officina meccanica, scatta il sequestro dei Forestali Il titolare dell'attività è stato denunciato

I Carabinieri Forestale del Nucleo di Sessa Aurunca hanno denunciato il titolare di un'officina meccanica nel comune di Cellole per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'intervento è scattato nel corso di un controllo ordinario all'esercizio commerciale, durante il quale i militari hanno riscontrato gravi irregolarità nello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività.

All'interno delle pertinenze dell'officina sono stati scoperti cinque cumuli di rifiuti stoccati in modo confusionario, privi di codici identificativi e mescolati tra loro. Il materiale sequestrato era composto prevalentemente da parti meccaniche parzialmente smontate, coppe dell'olio, radiatori, tubazioni e rottami metallici vari, catene di distribuzione, contenitori in plastica e metallo con residui di oli esausti, ammortizzatori, sedili in materiale tessile e sintetico e plastiche di varia tipologia.

Il titolare dell'officina è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali.