Cellole, asfalto nuovo, città nuova: partiti i lavori nel centro urbano L'annuncio del sindaco Guido Di Leone

Il comune di Cellole ha avviato i lavori di asfaltatura delle strade del centro cittadino, un primo passo concreto di un intervento più ampio che continuerà, strada dopo strada, su tutto il territorio comunale.



"Abbiamo iniziato un importante lavoro di rifacimento dell'asfalto su tutto il territorio comunale - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - è stato un periodo in cui abbiamo chiesto attesa e pazienza ai nostri concittadini, perché dopo oltre cinquant'anni abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale su un tema delicato ma fondamentale".



Gli interventi hanno compreso la realizzazione di nuovi impianti e sottoservizi, come la fibra ottica e il gas, oltre alla sostituzione di condotte fognarie e idriche, migliorando concretamente i servizi per l'intera collettività.



I lavori di asfaltatura vengono eseguiti direttamente dalle ditte che operano per la posa del gas e della fibra, aggiunge il sindaco.



Sono già state asfaltate le strade principali, tra cui Corso Freda, Via Umberto I e Via Napoli, e il Comune di Cellole continuerà a lavorare per completare gli interventi su tutto il territorio comunale. Il Comune di Cellole è impegnato a consegnare ai cittadini una città nuova, moderna e funzionale.