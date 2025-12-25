Si allontana da una clinica: trovato morto dopo quattro giorni in un canale La tragica fine di un 64enne nel casertano

Aveva fatto perdere le sue tracce domenica scorsa, fino a far temere il peggio, dopo essersi allontanato da una clinica a Lago Patria nel territorio di Giugliano in Campania.

E' così è stato purtroppo. Vincenzo Lombardi, 64 anni di Marcianise è stato ritrovato privo di vita, nel giorno di Natale in un canale di acque piovane nel territorio tra Licola e Varcaturo in una zona particolarmente impervia.

Lo hanno cercato per giorni, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari e personale della struttura fino al tragico epilogo.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno accertato il decesso e la salma su disposizione della magistratura è stata sottoposta a sequestro per i relativi accertamenti medico legali.