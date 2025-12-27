Marcianise, detenzione e spaccio di cocaina e crack: arrestatto 34enne L'operazione dei carabinieri nel casertano

A Marcianise i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 34enne di Maddaloni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato una fiat punto procedere a forte velocità lungo via Madonna della Libera. Nel corso dell’inseguimento, i Carabinieri hanno visto lanciare dal finestrino un involucro. Recuperato immediatamente, l’involucro è risultato contenere 0,69 grammi di cocaina/crack, suddivisi in tre dosi.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno esteso la perquisizione al domicilio del 34enne, dove hanno rinvenuto complessivamente 6,43 grammi di cocaina/crack, suddivisi in più dosi e in parte ancora in fase di confezionamento.

Sono state inoltre sequestrate 7 bottigliette da 50 cc contenenti verosimilmente acqua e sostanza stupefacente, alcune delle quali dotate di cannucce e sigillate con carta stagnola, oltre a vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Nel corso dell’operazione è stata anche sequestrata la somma in contanti di 730 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.