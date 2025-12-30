Violenza di genere nel casertano: tre arresti in pochi giorni Il nuovo sindacato carabinieri elogia l’operato dei colleghi di Maddaloni

Vivo apprezzamento per la professionalità e la tempestività dimostrate dai militari della stazione di Maddaloni in occasione dei recenti e reiterati interventi legati alla violenza di genere, viene espresso dalla segreteria provinciale di Caserta del nuovo sindacato carabinieri che, nello specifico, manifesta profonda preoccupazione per l’episodio verificatosi nella mattina di Natale, che ha visto l’arresto di un sessantatreenne, responsabile di una violenta aggressione ai danni della ex moglie.

L’uomo, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione infrangendo una finestra con un mattone, ha colpito ripetutamente la vittima: solo il rapido intervento dei carabinieri ha scongiurato conseguenze ben più gravi, ponendo fine a un incubo di atti persecutori che durava da tempo.

Quella dei carabinieri di Maddaloni contro il fenomeno della violenza di genere, è una risposta ferma e costante: nel corso degli ultimi giorni, i militari sono stati protagonisti, infatti, di altri due interventi analoghi, culminati con l’arresto degli aggressori in flagranza di reato.

L’episodio avvenuto nel giorno di Natale, pertanto, non rappresenta un caso isolato.

"La sequenza di eventi - afferma Nsc Caserta - evidenzia non solo la gravità della piaga sociale della violenza contro le donne nel nostro territorio, ma soprattutto l’altissimo livello di allerta e l’efficienza operativa dell’Arma locale.

I colleghi di Maddaloni hanno dimostrato una straordinaria capacità di risposta - prosegue la segreteria - gestendo situazioni di estrema tensione con sensibilità e rigore procedurale: assicurare alla giustizia tre aggressori in pochi giorni è il segno tangibile di una presenza sul territorio che garantisce sicurezza reale e protezione alle fasce più vulnerabili.

Il nuovo sindacato carabinieri - assicura - continuerà a sostenere e valorizzare il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa che, spesso in condizioni di forte stress operativo, operano per la tutela della collettività.

Invitiamo le istituzioni e la cittadinanza - conclude Nsc Caserta - a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, ribadendo l’importanza della denuncia tempestiva: ai militari della stazione di Maddaloni va il nostro plauso per aver onorato, ancora una volta, l’impegno dell’Arma a difesa della legalità e della dignità umana".