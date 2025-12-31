Un arsenale di fuochi in garage, tra cui anche bombe da mortaio: blitz Gdf Denunciato un 60enne che aveva oltre un quintale di esplosivi in casa

Oltre una tonnellata di fuochi di artificio, illegalmente detenuti e pronti per essere venduti, sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Mondragone.

Il blitz delle fiamme gialle è scattato nel garage di un'abitazione, all'interno del quale i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale detenuto senza autorizzazioni e in ambienti non idonei, in assenza di qualsiasi misura di sicurezza. Una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, come contestato dagli investigatori.

I sigilli sono scattati per circa 4mila prodotti pirotecnici, per un totale di 1,2 quintali. Tra questi, anche bombe cilindriche da mortaio, vale a dire prodotti destinati solo ad usi professionali.

Il proprietario dell'immobile, un 60enne di Mondragone, è stato denunciato.