Lei massacrata e priva di sensi a terra, lui sporco di sangue nel cortile Finisce in carcere il 32enne indiziato del tentato omicidio di una donna nel casertano

Fermo convalidato e carcere per il 32enne di nazionalità nigeriana, gravemente indiziato del tentato omicidio avvenuto nel cortile di una villetta a Castel Volturno, lo scorso 23 dicembre.

Le indagini sono state condotte dalla polizia e coordinate dalla locale procura. Fu una volante ad intervenire dopo la segnalazione di una lite violenta tra due persone, un uomo e una donna. Quest'ultima venne trovata riversa a terra, priva di sensi. Presente sul posto il suo ex con tracce di sangue addosso e un amico.

Su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. La misura cautelare è stata adottata con contraddittorio limitato a questa fase, e il giudice della fase processuale potrà valutare eventuali elementi che escludano ogni forma di responsabilità.