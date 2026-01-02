Smaltimento illecito di rifiuti nel casertano: scatta il sequestro Operazione dei carabinieri forestali di Castel Volturno

Militari appartenenti al nucleo carabinieri forestale di Castel Volturno, impegnati nel di turno di emergenza ambientale 1515, attivati dalla Control room di Napoli, per presunta attività abusiva di smaltimento illecito di rifiuti mediante livellamento su un fondo agricolo nel comune di San Tammaro, si sono portati sul posto, dove hanno effettivamente accertato lavori di innalzamento della naturale quota del piano di campagna mediante ingenti riporti di materiali estranei e livellamenti in corso di esecuzione.

Il materiale utilizzato per tale intervento è risultato essere un aggregato riciclato proveniente da fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

L’intervento è risultato eseguito in assenza di titolo autorizzativo nei riguardi della normativa urbanistica-edilizia di competenza comunale.

I militari hanno proceduto al sequestro giudiziario del fondo agricolo ed hanno denunciato il conduttore per il reato di trasformazione urbanistica-edilizia in assenza di titolo.