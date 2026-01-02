Animali. Maltrattamento e uccisione di cani: denunciato nel casertano L'intervento dei carabinieri forestali ad Ailano

I carabinieri forestali del comprensorio matesino hanno effettuato degli interventi per soccorrere dei cani abbandonati. Il primo intervento ad Ailano (Caserta), dove una pattuglia di San Gregorio Matese, su richiesta dei cittadini, è intervenuta insieme ai servizi veterinari dell'Asl in un'area limitrofa ad un'unità abitativa, rinvenendo in una baracca non idonea, in quanto realizzata con materiali di risulta, con spuntoni in ferro pericolosi per gli animali, priva di alimenti e di abbeveratoi, assenza di pulizia degli spazi di dimora, due cani già morti in compagnia di altri due cani ancora vivi.

Le carcasse, in avanzato stato di decomposizione, di cui una già parzialmente divorata dagli altri, sono state sequestrate e affidate all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno per stabilire le cause della morte. Nel corso del controllo, nel cortile retrostante l'abitazione, sono stati rinvenuti altri tre cani in cattivo stato di nutrizione e con notevoli segni di sofferenza. In particolare, una femmina è risultata legata a catena con un cucciolo di circa 45 giorni di vita ed inadeguate cure. I cani vivi, risultati privi di microchip, sono stati identificati e sottoposti a sequestro sanitario e affidati alle cure di una struttura esterna specializzata convenzionata con la Regione Campania. Il responsabile è stato denunciato per maltrattamento di animali e di uccisione di animali.

In un secondo intervento, ad Alife, in località agricola via Vado Largo, insieme a personale dell'unità operativa Veterinaria Equidi e Randagismo dell'Asl di Caserta, con il supporto di personale specializzato in teleanestesia, i carabinieri forestali hanno proceduto al prelievo di un grosso cane di razza Rottweiler, o incrocio, aggressivo verso le persone della zona. L'animale presidiava l'bitazione di una persona anziana che viveva da sola in una casa isolata di campagna. Il cane, risultato privo di microchip identificativo, è stato trasportato nel canile sanitario.