Raccoglie a terra un petardo inesploso: 13enne perde quattro dita da una mano Un incidente che avrebbe potuto causare conseguenze ancora più devastanti nel casertano

Raccoglie a terra un petardo inesploso e gli scoppia tra le mani fino a provocargli la perdita di quattro dita. E' successo nel casertano a San Nicola la Strada.

Un incidente che avrebbe potuto causare conseguenze ancora più devastanti. Il 13enne di nazionalità straniera era in compagnia di alcuni coetanei nei pressi di una villetta, quando è avvenuta la deflagrazione. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per le relative indagini.

I consigli della polizia restano sempre gli stessi:

"Non lasciare mai a terra i fuochi inesplosi e soprattutto evitare di riaccenderli: nel caso di mancato funzionamento attendere almeno mezz'ora e poi bagnarli con abbondante acqua. Nel caso in cui fossero individuati o notati fuochi d'artificio inesplosi, avvisare il 113 che provvederà ad inviare sul posto gli specialisti del settore".