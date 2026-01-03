Lotta alla droga tra i giovani: carabinieri arrestato un 22enne Il giovane è stato sorpreso con la sostanza stupefacente alla guida di un'ato a noleggio

Ad Alvignano, i carabinieri della locale stazione hanno arresttao in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del napoletano.

L’intervento è avvenuto lungo corso Umberto I, dove i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo un’autovettura intestata a una società di noleggio. A bordo del veicolo viaggiava un 22enne, che, nel corso degli accertamenti, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente occultata addosso.

In particolare, il giovane nascondeva all’interno del calzino circa 100 grammi di hashish e 1,2 grammi di marijuana. Nel cruscotto dell’autovettura sono stati inoltre rinvenuti 1.360 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria, informata dell’esito dell’intervento, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari e il giudizio direttissimo presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato dai Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa, con particolare attenzione alle aree urbane e alle fasce più giovani della popolazione.