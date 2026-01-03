Carinaro: denunciato un uomo per possesso di arnesi da scasso Controlli dei carabinieri

A Carinaro, i carabinieri dalla stazione di Gricignano di Aversa hanno denunciato un 40enne del luogo per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il controllo è scaturito da un’attività di iniziativa svolta sul territorio, nel corso della quale i militari dell’Arma hanno fermato e sottoposto a verifica un’autovettura fiat panda di colore nero, in uso all’uomo e già segnalata perché utilizzata per la commissione di truffe ai danni di persone anziane.

A seguito degli accertamenti estesi anche al veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso e chiavi alterate, per i quali il 40enne non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

Il materiale è stato quindi sottoposto a sequestro penale, in attesa dei successivi accertamenti e del deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

L’uomo, è stato accompagnato in caserma e denunciato all’autorità giudiziaria competente, prontamente informata dell’esito del controllo.

L’attività svolta rientra nel costante servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione ai reati predatori e alle truffe in danno delle persone più vulnerabili.