Detenzione di sostanze stupefacenti: arrestato 29enne nel casertano L'intervento dei carabinieri a San Nicola la Strada

A San Nicola la Strada, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, un 29enne di origini israeliane già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare e prevenire lo spaccio in quel comune. L’uomo, domiciliato nel centro cittadino di San Nicola la Strada, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare d’iniziativa, che ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità sostanza stupefacente e materiale riconducibile all’attività di spaccio.

In particolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, sparsi sul letto del 29enne, circa 18 grammi di hashish, suddivisi in numerose dosi pronte per la cessione, unitamente alla somma di 16,00 euro in contanti, ritenuta provento di una cessione avvenuta poco prima. Poco distante sono stati trovati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro e custoditi in attesa del deposito presso i competenti uffici giudiziari. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dalla stazione dei carabinieri di San Nicola la Strada, che ha disposto il giudizio direttissimo.