Colpita violentemente alla testa dall'ex: nulla da fare per una 32enne nigeriana

Non ce l'ha fatta la giovane donna nigeriana di 32 anni, trovata priva di sensi nel cortile di una villetta nei giorni scorsi a Castel Volturno nel casertano.
Era stata brutalmente picchiata dall'ex compagno al termine di un violento litigio. Ricoverata al Pineta Grande Hospital per le gravi lesioni riportate, il suo cuore ha cessato di battere.
La polizia che sta conducendo le indagini, aveva fermato un 32enne nigeriano, sospettato di aver colpito alla testa, mortalmente la donna, con la mazza di una scopa.
Dopo alcuni giorni in coma farmacologico, oggi la tiste notizia L'uomo dovrà ora rispondere di femminicidio. Inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.