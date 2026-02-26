Trova una bomba a mano della II Guerra Mondiale mentre lavora nei campi L'area è stata delimitata: si attende l'intervento degli specialisti dell'Esercito

Momenti di apprensione a Villa di Briano, nel casertano, dove intorno alle ore 11 i Carabinieri della Stazione di Frignano sono intervenuti in via Kruscev su richiesta della centrale operativa della Compagnia di Aversa.

A lanciare l’allarme attraverso il 112 è stato un 36enne del posto che, mentre si trovava nel proprio appezzamento di terreno, ha rinvenuto un ordigno bellico del tipo Mk2, la cosiddetta “Pineapple”, risalente presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale.

Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente verificato la presenza e le condizioni dell’ordigno, attivando le procedure di sicurezza previste in questi casi. L’area è stata delimitata e messa in sicurezza, al fine di evitare rischi.

Il caso è ora al vaglio della Prefettura di Caserta, che ha già allertato gli specialisti dell'Esercito per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area.