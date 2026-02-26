Prima lo investono, poi lo picchiano e lo rapinano: tre giovanissimi nei guai Un 24enne del posto vittima di una spietata spedizione punitiva

Aggressione e rapina ad un distributore, nei guai tre giovani: lo scorso 24 febbraio un giovane di Castel Volturno è stato prima investito da una Panda e, subito dopo, colpito ripetutamente con pugni, calci e una mazza di ferro. Nel corso dell’azione gli sarebbe stato sottratto anche il telefono cellulare.

Trasportato presso la "Pineta Grande Hospital" di Castel Volturno, il 24enne è stato medicato dai sanitari del pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate.

Le indagini immediate avviate dai carabinieri hanno consentito di identificare tre presunti responsabili, tutti giovanissimi e già noti alle forze dell’ordine.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre permesso di collegare l’episodio a un precedente alterco avvenuto nella mattinata del 23 febbraio, in località Pinetamare, presso il bar “Miramare Cafè”, sempre a Castel Volturno. In quell’occasione un altro giovane, fratello di uno degli indagati, aveva riportato gravi lesioni. Un episodio che, secondo quanto emerso, avrebbe innescato una spirale di ritorsione culminata nell’aggressione del giorno successivo.

I tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate, rapina aggravata e porto abusivo di armi.