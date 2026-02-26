Casertana, due importanti rientri verso il match col Siracusa

I falchetti vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Picerno

Caserta.  

C'è anche Heinz per la Casertana. Il difensore altoatesino ha svolto lavoro differenziato, ma il fatto di rivederlo in tuta e scarpini lascia pensare a un rientro non troppo lontano, magari già per la gara di lunedì 9 contro il Catania. Non sarà invece disponibile per Siracusa, dove il tecnico ritroverà però Viscardi e Bacchetti e potrà contare anche su Martino. Resta in bilico la situazione di Butic: anche il croato si è allenato a parte e la sua presenza domenica contro gli aretusei è tutt’altro che certa. La decisione verrà presa nei prossimi giorni. Continuano a lavorare esclusivamente in palestra Rocchi e Liotti, unici ancora fermi ai box. Uno scenario decisamente migliorato rispetto a due settimane fa, quando gli indisponibili erano addirittura nove, molti dei quali titolari. Al Pinto si respira un clima di fiducia: alla consueta determinazione si aggiunge ora la consapevolezza di poter schierare interpreti di ruolo in ogni zona del campo. Un segnale incoraggiante alla vigilia di tre sfide ravvicinate — Siracusa, Salernitana e Catania — che, nell’arco di una settimana a partire da domenica, potrebbero incidere in modo significativo sulla classifica dei falchetti. Intanto è arrivata anche l’ufficialità del divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Salerno per il derby del Pinto, in programma giovedì 5 marzo alle 20.30: il settore ospiti resterà quindi vuoto.

