Casertana, due importanti rientri verso il match col Siracusa I falchetti vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Picerno

C'è anche Heinz per la Casertana. Il difensore altoatesino ha svolto lavoro differenziato, ma il fatto di rivederlo in tuta e scarpini lascia pensare a un rientro non troppo lontano, magari già per la gara di lunedì 9 contro il Catania. Non sarà invece disponibile per Siracusa, dove il tecnico ritroverà però Viscardi e Bacchetti e potrà contare anche su Martino. Resta in bilico la situazione di Butic: anche il croato si è allenato a parte e la sua presenza domenica contro gli aretusei è tutt’altro che certa. La decisione verrà presa nei prossimi giorni. Continuano a lavorare esclusivamente in palestra Rocchi e Liotti, unici ancora fermi ai box. Uno scenario decisamente migliorato rispetto a due settimane fa, quando gli indisponibili erano addirittura nove, molti dei quali titolari. Al Pinto si respira un clima di fiducia: alla consueta determinazione si aggiunge ora la consapevolezza di poter schierare interpreti di ruolo in ogni zona del campo. Un segnale incoraggiante alla vigilia di tre sfide ravvicinate — Siracusa, Salernitana e Catania — che, nell’arco di una settimana a partire da domenica, potrebbero incidere in modo significativo sulla classifica dei falchetti. Intanto è arrivata anche l’ufficialità del divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Salerno per il derby del Pinto, in programma giovedì 5 marzo alle 20.30: il settore ospiti resterà quindi vuoto.