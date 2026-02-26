Caserta: prostituzione in centro benessere, denunciata responsabile Sequestrato il locale

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta, hanno individuato un centro benessere nel capoluogo di Provincia, al cui interno una operatrice offriva prestazioni sessuali, oltre al massaggio terapeutico. Al momento dell'accesso, infatti, una ragazza è stata colta in compagnia di un avventore all'interno di una camera da letto, il quale ha ammesso di aver ricevuto un massaggio con successiva prestazione sessuale. L'attività in questione, coordinata e diretta da questo ufficio di Procura - sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari - si concludeva con il sequestro dell'intero locale e con deferimento della responsabile del centro benessere per favoreggiamento della prostituzione.