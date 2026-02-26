Condannato per rapina, lesioni e porto d'armi: 52enne finisce in carcere

L'uomo era già ai domiciliari

condannato per rapina lesioni e porto d armi 52enne finisce in carcere
Marcianise.  

I carabinieri della stazione di Marcianise hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento riguarda un 52enne del posto, già sottoposto ai domiciliari. L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui omissione di atti d’ufficio, rapina, concorso in lesioni personali e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, tutti commessi a Marcianise nell’agosto del 2024.

Il 52enne è stato accompagnato in una cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Ultime Notizie