Detenzione e spaccio di cocaina: arrestato un 38enne Operazione dei carabinieri di Casal di Principe

I carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Nella stessa circostanza è stato segnalato alla prefettura di Caserta un 55enne del luogo.

L’intervento è scattato in piazza Dante, dove i militari dell’Arma, al termine di una mirata attività info-investigativa, hanno documentato la cessione di una dose di cocaina dal 38enne al 55enne.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una bustina contenente 0,80 grammi di cocaina, mentre il presunto pusher aveva con sé 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del 38enne, ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di stupefacente: quattro confezioni per un peso complessivo di 1,65 grammi di cocaina e un involucro in cellophane contenente 9,60 grammi della stessa sostanza. Sequestrati anche materiale per il confezionamento delle dosi, un tirapugni e un coltello.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.