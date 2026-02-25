Aversa: "Gesù e la pace nel contesto teologico e letterario" Incontro nella chiesa dei santissimi Filippo e Giacomo

"Gesù era pacifista?". Di fronte alla provocatoria domanda del teologo Vito Mancuso, così drammaticamente attuale in questi tempi difficili, il C.R.I.Re. (Centro Ricreativo Inter-Religioso) operante nella diocesi di Aversa, sceglie di spostare il fuoco dell’attenzione sui modi e le forme con cui il Figlio di Dio è stato, nella storia del pensiero religioso e nello sviluppo dell’immaginario occidentale, promotore della causa della pace tra gli uomini, anche attraverso il doloroso calvario delle incomprensioni e dei conflitti.

In questa prospettiva, a conclusione di un anno sociale tematico incentrato sul concetto di pace e sulle sue molteplici forme di manifestazione, il centro propone un incontro di riflessione sul tema “Gesù e la pace nel contesto teologico e letterario”, che si terrà sabato 7 marzo 2026, alle ore 19.00, presso la Chiesa dei SS Filippo e Giacomo.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori: Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia, e Paolo Graziano, saggista e docente presso l’Issr "Santissimi Apostoli Pietro e Paolo" dell’area casertana, che saranno impegnati su un argomento quanto mai attuale in questi tempi. La moderazione è affidata a don Antonio Migliaccio.

Verrà affrontato in dialogo, il tema della pace nella prospettiva evangelica e in quella letteraria, tracciando le intime correlazioni tra le due dimensioni nella storia dell’uomo e del mondo: una carrellata suggestiva e non priva di svolte impreviste, che prova a rintracciare il senso del tutto nuovo con cui Gesù istituisce la pace tra gli uomini «non come la dà il mondo» (Gv 14,27), ma senz’altro come il mondo ha bisogno di riceverla . Soprattutto oggi.