Rapina a mano armata, terrore nel casertano: arrestato un 46enne Impiegato di banca nel mirimo di un malvivente

I carabinieri della compagnia di Aversa e della stazione di Parete hanno arrestato un 49enne di Casandrino, gravemente indiziato di rapina in concorso, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di munizionamento, minaccia in concorso e lesioni personali.

I fatti risalgono alla serata di ieri, 24 febbraio, quando a Lusciano, i militari dell’arma sono intervenuti presso l’abitazione di un 52enne, impiegato della filiale UniCredit di Melito di Napoli, vittima poco prima di una rapina a mano armata.

Secondo quanto ricostruito, un uomo con indosso jeans e giubbino nero con cappuccio lo avrebbe avvicinato sotto casa, ingaggiando una colluttazione nel tentativo di sottrargli effetti personali. Durante la concitazione, il malvivente avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco che, fortunatamente, non ha attinto la vittima. Subito dopo si sarebbe impossessato del borsello contenente uno smartphone iPhone 15 Pro Max e le chiavi della citata filiale bancaria, per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat Punto grigia condotta da un complice.

Nel corso della colluttazione, il 52enne ha riportato una lieve ferita lacero-contusa al capo, medicata dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Le immediate indagini, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dalle dichiarazioni di un testimone, hanno consentito ai carabinieri di identificare l’autovettura utilizzata per la fuga, risultata di proprietà del 49enne arrestato.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto nel cortile dell’abitazione l’auto in questione, gli indumenti utilizzati per compiere l’azione predatoria, il borsello sottratto alla vittima, una pistola scacciacani calibro 8 mm e una scatola contenente 35 cartucce calibro 6,35 marca Federal.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Sono in corso ulteriori indagini per identificare il complice.