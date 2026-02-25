Casertana, strada adiacente nuovo stadio: la Provincia dà l'ok Passi in avanti verso la costruzione dell'impianto

Importante sviluppo relativo alla realizzazione del nuovo stadio della Casertana. Come rivelato dal club rossoblù attraverso un post social, c’è l’ok della Provincia di Caserta alla realizzazione della strada prevista nell’ambito del progetto, che attraverserà parte dell’area del PalaPiccolo, di competenza provinciale. La comunicazione è stata notificata nelle scorse ore tramite PEC. Nell’estratto si legge che, “con riferimento alla nota assunta al protocollo di questo Ente, vista la richiesta della società Caserta Stadium srl e gli elaborati grafici trasmessi, si esprime parere favorevole per quanto concerne la realizzazione della strada adiacente il nuovo stadio”. Il via libera riguarda dunque l’infrastruttura viaria funzionale all’impianto sportivo. Nella stessa nota vengono inoltre indicati ulteriori dettagli relativi alla convenzione che sarà stipulata tra Comune e Provincia per disciplinare modalità e competenze dell’intervento.