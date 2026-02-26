Casertana-Salernitana, parte la prevendita: i dettagli Trasferta vietata per i sostenitori granata

Si comunica che, a partire dalle ore 14 di giovedì 26 febbraio, è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Salernitana, in programma allo stadio 'Pinto' giovedì 5 marzo alle ore 20.30.

I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi):

Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro

Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 15 euro

Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro

Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro

--

IL RIDOTTO E' RISERVATO A UNDER 18 (DAI 6 AI 18 ANNI NON COMPIUTI), OVER 65 E DONNE; ED' E' ACQUISTABILE UNICAMENTE PRESSO L'OFFICIAL STORE DELLA CASERTANA FC

INGRESSO GRATUITO FINO A 6 ANNI NON COMPIUTI

QUESTI GLI ORARI DELLO STORE:

giovedì 26 febbraio: ore 14-20

venerdì 27 febbraio: ore 10.30/14.30; ore 16/20

sabato 28 febbraio: ore 10.30/14.30; ore 16.30/20

domenica 1 marzo: ore 9.30/13; ore 16/20

lunedì 2 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20

martedì 3 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20

mercoledì 4 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20

giovedì 5 marzo: dalle ore 10 fino al termine del primo tempo

Nell'occasione il Prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori ai residenti in Provincia di Salerno.

Si ricorda che, al momento dell'acquisto dei tagliandi, è necessario essere muniti di carta d'identità (o copia di quest'ultimo fronte-retro)