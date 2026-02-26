Casertana-Salernitana, parte la prevendita: i dettagli

Si comunica che, a partire dalle ore 14 di giovedì 26 febbraio, è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Salernitana, in programma allo stadio 'Pinto' giovedì 5 marzo alle ore 20.30.
I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi):
Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro
Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 15 euro
Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro
Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro
--
IL RIDOTTO E' RISERVATO A UNDER 18 (DAI 6 AI 18 ANNI NON COMPIUTI), OVER 65 E DONNE; ED' E' ACQUISTABILE UNICAMENTE PRESSO L'OFFICIAL STORE DELLA CASERTANA FC
INGRESSO GRATUITO FINO A 6 ANNI NON COMPIUTI
QUESTI GLI ORARI DELLO STORE:
giovedì 26 febbraio: ore 14-20
venerdì 27 febbraio: ore 10.30/14.30; ore 16/20
sabato 28 febbraio: ore 10.30/14.30; ore 16.30/20
domenica 1 marzo: ore 9.30/13; ore 16/20
lunedì 2 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20
martedì 3 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20
mercoledì 4 marzo: ore 9.30/14; ore 16/20
giovedì 5 marzo: dalle ore 10 fino al termine del primo tempo
Nell'occasione il Prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori ai residenti in Provincia di Salerno.
Si ricorda che, al momento dell'acquisto dei tagliandi, è necessario essere muniti di carta d'identità (o copia di quest'ultimo fronte-retro)