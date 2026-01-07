Di Giacomo: "Carcere Carinola nel 2025 tra i peggiori d'Italia" Per le numerose aggressioni agli agenti, traffico di droga ed elevata presenza di detenuti

"Il carcere di Carinola, nel casertano, per numero di aggressioni agli agenti, traffico di droga, numero elevato di detenuti (512) e sottodimensionamento di organico (158 unità, almeno una trentina in meno di quelle previste e una cinquantina in meno di quelle necessarie) nell’anno che si è appena concluso conferma il titolo di carcere tra i peggiori d’Italia".

Così Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato polizia penitenziaria, che annuncia per domani una visita all’istituto campano per rilanciare l’iniziativa a tutela del personale che - aggiunge - è costretto a turni massacranti di lavoro anche di 10-12 ore consecutive.

"Tra le priorità indicate: stroncare il commercio al dettaglio di droga direttamente in carcere che è un allarme come riprova il sequestro di alcune centinaia di grammi di haschisc avvenuto due settimane fa. Non sottovalutiamo che Carinola è una piazza di spaccio dietro le sbarre, situazione che ha portato a 9 arresti, cinque in carcere, altri quattro ai domiciliari, tra detenuti e loro familiari.

Ma con il personale in servizio, decisamente sottodimensionato, diventa una missione impossibile. Non saranno certo le poche unità tra le nuove assunzioni, programmate peraltro dal 2026 al 2028, a risolvere il problema, perché a mala pena e non in tutti gli istituti riescono a rimpiazzare i posti degli agenti in pensione o in pre-pensionamento o in dimissione.

Noi da tempo abbiamo messo in guardia sul nuovo corso della Mafia 2.0. Da parte dell’amministrazione penitenziaria, del Governo e della politica - continua il segretario Di Giacomo - si preferisce fare come le “tre scimmiette” (non vedo, non sento, non parlo). Noi, a partire da Carinola, intensificheremo il nostro impegno nel nuovo anno a tutela del personale e per affermare il controllo dello Stato nelle carceri specie campane, le più difficili d’Europa".