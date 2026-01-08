Minacce di morte e percosse ai danni della compagna: scongiurato femminicidio Sequestrati un'ascia, una mannaia, un machete e un coltello da cucina in uno zaino

I carabinieri hanno arrestato un 43enne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E' successo a in provincia di Caserta.

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 per una lite in ambito familiare. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe minacciato di morte, aggredito e percosso la compagna convivente.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato un coltello a scatto occultato sulla sua persona, nonché un’ascia, una mannaia, un machete e un coltello da cucina, nascosti all’interno di uno zaino custodito in un armadio nella sua esclusiva disponibilità. Tutte le armi bianche sono state sottoposte a sequestro.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che l’episodio si inserisce in un più ampio contesto di reiterati comportamenti violenti e vessatori nei confronti della compagna, protrattisi sin dal 2023 e già oggetto di precedenti denunce. L’uomo, alla fine, è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.