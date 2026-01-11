Caserta: minaccia moglie con mazza da baseball, arrestato 41enne Ristretto in carcere, a Santa Maria Capua Vetere

A San Nicola La Strada (Caserta), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato un 41enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce e porto di armi o di oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una richiesta al 112 per una lite in ambito familiare. I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo immediatamente dopo che lo stesso aveva minacciato di morte e aggredito la moglie convivente, una 38enne, anche con una mazza da baseball e in presenza della figlia minore.

I successivi approfondimenti hanno consentito di inquadrare l’episodio in un più ampio contesto di comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere dall’uomo nei confronti della vittima a partire dal dicembre 2024, quando la donna ha deciso di interrompere la relazione coniugale. La vittima, in precedenza, non aveva sporto denunce per fatti analoghi. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.