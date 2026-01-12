Ignora il braccialetto elettronico e aggredisce l'ex moglie: arrestato Il sistema di allerta e l'intervento dei carabinieri evita il peggio

Nonostante le misure restrittive e la sorveglianza tecnologica, la violenza non si è fermata. A Macerata Campania, in provincia di Caserta, i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni, accusato di aver violato gravemente i provvedimenti di tutela nei confronti dell'ex coniuge.

L'uomo era già sottoposto a un pacchetto di misure cautelari stringenti, tra cui allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, monitoraggio costante tramite braccialetto elettronico e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Tuttavia, durante la notte, il 42enne ha ignorato le prescrizioni e ha raggiunto l'ex moglie, aggredendola fisicamente. Il sistema di allerta legato ai dispositivi di protezione e il tempestivo intervento dei militari della stazione locale hanno evitato conseguenze peggiori, permettendo di bloccare l'aggressore in flagranza.

In attesa del rito direttissimo

L'arresto è scattato immediatamente per la violazione delle misure di protezione previste dal Codice Rosso. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari (in un luogo diverso dalla residenza della vittima) e resterà in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

L'operazione condotta dai Carabinieri di Macerata Campania si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla violenza di genere, intensificate negli ultimi mesi in tutto il territorio casertano per garantire la sicurezza delle vittime di maltrattamenti.