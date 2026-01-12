Terra Fuochi: Ciciliano, successo lotta squadra reati ambientali "Lo Stato è presente"

"Una nuova operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha portato oggi a smantellare un vasto sistema di smaltimento illecito di rifiuti speciali nel territorio della Terra dei Fuochi. Sin da subito abbiamo voluto puntare sull'utilizzo di droni, sistemi di geolocalizzazione satellitare e impianti di videosorveglianza e siamo particolarmente felici che oggi, anche grazie all'utilizzo di questi strumenti, sia stato possibile condurre questa operazione".

Fabio Ciciliano, commissario straordinario di governo per la Riqualificazione delle periferie - commenta cosi' l'intervento che ha portato "ad individuare alcuni opifici industriali del territorio che, invece di rivolgersi a operatori autorizzati, avrebbero smaltito illegalmente oltre 200 sacchi di nylon contenenti scarti tessili, dando vita ad una vera e propria discarica abusiva. Desidero dunque ringraziare - conclude il prefetto - la Procura, il Nucleo investigativo dei Carabinieri per la polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli e di Caserta, Stazione e Compagnia dei Carabinieri di Caivano e il Nucleo ispettorato del Lavoro di Napoli e Caserta; perche' il lavoro condotto oggi non solo testimonia la presenza dello Stato ma conferma anche il grande valore del lavoro di squadra nella lotta ai reati ambientali".