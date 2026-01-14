Incidente tra auto e mezzo pesante: chiusa la statale 7 bis nel casertano Lo scontro è avvenuto in direzione Villa Literno a Casal di Principe

Sulla strada statale 7bis “di Terra di Lavoro” è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione di Villa Literno in corrispondenza del km 9,900, a Casal di Principe a causa di un incidente.

L'incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante che trasportava un escavatore, che a seguito dello scontro si è ribaltato. Non si registrano feriti.

Allo stato attuale la circolazione è deviata allo svincolo di Casal di Principe. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine, oltre ai soccorsi, per la gestione dell’evento.