Strage di Crans Montana: movida e locali pubblici ai raggi x nel casertano Innalzato il livello di attenzione in Campania. Comitato per l'ordine e la sicurezza a Caserta

Il prefetto di Caserta Lucia Volpe ha presieduto, a Palazzo del Governo, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato oltre al questore, ai comandanti provinciali dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza e alla comandante provinciale dei vigili del fuoco, anche il coordinatore della commissione straordinaria - prosegue il comunicato - del comune capoluogo Antonella Scolamiero, accompagnata dalla comandante della polizia municipale.

"L’incontro è stato convocato per “fare il punto” sul tema delle attività di controllo nei locali di intrattenimento aperti al pubblico, argomento già esaminato in precedenti riunioni, rispetto al quale la Prefetta ha inteso innalzare il livello di attenzione - si legge ancora - con un rinnovato impulso.

Sul punto, è stata condotto un approfondito esame delle iniziative per garantire una maggiore vigilanza sul rispetto delle diverse normative di settore, attraverso interventi mirati della polizia locale e delle altre autorità preposte ai controlli. All’esito della riunione, è stato, infatti, condiviso un dispositivo di controlli, coordinati dalla questura di Caserta sotto il profilo tecnico-operativo, che coinvolgeranno, oltre alla Polizia locale, le forze di polizia statali - si legge ancora - anche con le componenti specialistiche dei carabinieri, e i vigili del fuoco.

L’obiettivo è garantire standards di sicurezza sempre più elevati a tutela dei giovani frequentatori e degli stessi esercenti.

Nella stessa direzione, anche per prevenire fenomeni di “malamovida”, è in corso di stesura il testo di un Protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Caserta e le delegazioni territoriali di Confcommercio e Confesercenti - prosegue il comunicato - per la diffusione presso gli esercenti, attraverso un ruolo attivo e propulsivo delle associazioni di categoria, di un vademecum per la prevenzione dei rischi e la diffusione di una cultura del “sano divertimento".