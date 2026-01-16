San Nicola la Strada: arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina Sorpreso a cedere droga davanti ad un'abitazione

A San Nicola la Strada i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 25enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente.

Il giovane, alla guida di un’autovettura è stato notato dai militari mentre si fermava davanti al cancello d’ingresso di un’abitazione per cedere 0,60 grammi di cocaina a un’acquirente che si era affiancata al veicolo, ricevendo in cambio una banconota da 50 euro.

Immediatamente bloccato dai carabinieri, il 25enne è stato arrestato. Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso, oltre a essere sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, aveva raggiunto il luogo dello spaccio guidando senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Per tale motivo è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di guida senza patente.

L’acquirente è stata invece segnalata alla locale prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.