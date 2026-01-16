Gestione illecita di rifiuti nel casertano: denunciato un 49enne I carabinieri sequestrano un locale

A San Nicola la Strada i militari del nucleo carabinieri forestale di Vitulano, congiuntamente a quelli della stazione dei carabinieri di San Nicola la Strada, hanno effettuato un controllo finalizzato all’accertamento di eventuali violazioni in materia ambientale.

Nel corso dell’attività è stato ispezionato un locale di circa 150 metri quadrati, adibito a officina meccanica per la riparazione di motocicli.

All’interno, i militari hanno rinvenuto un banco da lavoro con attrezzi idonei allo smontaggio e alla riparazione di moto, bulloni e viti, barattoli di vernice e lubrificanti usati, contenitori con olio esausto destinato allo smaltimento, nonché batterie esauste.

Dagli accertamenti è emerso che il locale era privo di qualsiasi autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sebbene il titolare fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni, valide però per un’altra sede.

Per tali motivi il locale è stato sottoposto a sequestro e il titolare, un 49enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.