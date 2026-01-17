Dramma nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: muore detenuto di 25 anni Monito dei garanti Ciambriello e Saggiomo

Secondo suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Un giovane marocchino E.M di 25 anni si è impiccato stanotte nel carcere di santa Maria Capua Vetere.

Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello (campano) e don Salvatore Saggiomo (Caserta).

In una nota congiunta dichiarano: "Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l’anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni?

Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani.

Che da nord a sud scoppiano, con buona pace della politica populista. Ci auguriamo che intervenga il presidente Mattarella sui problemi reali del pianeta carcere."